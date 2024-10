Marino: "Kvaratskhelia ha fatto la prima partita degna di lui di questa stagione"

vedi letture

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha giocato da grandissima squadra, ha sfruttato tutti i momenti della partita per dimostrare la supremazia tattica e tecnica. In campo i calciatori hanno messo quel fuoco che serve per vincere, mi riferisco a calciatori come Lukaku che con l’Empoli e col Lecce questo fuoco non l’aveva dimostrato. Ieri Kvaratskhelia ha fatto la prima partita degna di lui di questa stagione.

Scudetto? Conte è un uomo di pensiero e di azione ed ha fatto le dichiarazioni giuste per vincere. E’ venuto a Napoli per realizzare un progetto di tre anni, ma se poi lo scudetto arriva prima nessuno si dispiace. Sono fiducioso per il Napoli che sta dimostrando solidità tecnica e tattica. E’ un Napoli che ieri ha giocato a 5 con Politano terzino destro già nel primo tempo. Politano sta facendo cose straordinarie in termini di sacrificio ed abnegazione. Il Napoli poi varia molto tatticamente, il gioco è istrionico e scombussola gli avversari. Quando io venni per ricostruire il Napoli dicevo che in cinque anni mi sarebbe piaciuto riportare il Napoli in Europa ed anticipammo i tempi. Con l’Atalanta sarà una partita più difficile di quella col Milan, gli orobici giocano a ritmi più intensi ed il Napoli dovrà dimostrare di elevare i ritmi ai livelli dell’Atalanta. Sarà una partita difficile per il Napoli, la più brutta che potesse arrivare in questo momento. L’Atalanta è una delle antagoniste per la qualificazione in Champions e sarà importante non perdere per entrambe”.