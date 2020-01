Marino: "Politano innesto importante, può fare a destra quello che fa Insigne a sinistra"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'allenatore Pasquale Marino: “Politano è l’ideale per il Napoli, è un innesto importante per l’economia del gioco. Quello che fa Insigne a destra, potrebbe farlo Politano dall’altra parte e poi parliamo di un giocatore che ha fatto abbastanza bene negli anni scorsi, ma che adesso è limitato dal gioco dell’Inter. Uno come Politano non può permettersi si restare ai margini anche perché è al top dal punti o di vista fisico. Quando allenavo il Pescara feci prendere Cutolo che è uno dei più forti in uno di quel ruoli, ma Politano è stato bravo a scalare le gerarchie.

Nel 4-4-2 Politano riesce a fare bene anche i compiti di copertura per cui è un giocatore ideale per il Napoli e se il club ha deciso di puntare su di lui ha le idee chiare.

Napoli-Juve per Sarri sarà un momento emotivamente importante e qualsiasi accoglienza riserverà a lui il San Paolo, sarà sempre una dimostrazione di affetto, sia in caso di fischi che di applaus”.