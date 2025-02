Marino: “Punto guadagnato! Udinese tosta se in giornata ed ha 4 giocatori da big”

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ai microfoni di Televomero, ha commentato il pareggio degli azzurri contro l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni: "E’ un punto guadagnato per il Napoli e peserà più avanti. L’Udinese è altalenante, ma i friulani quando entrano in questa partita con i duelli fisici diventa scorbutica, vedi anche contro l’Atalanta con la squadra di Gasperini che non riuscì a fare un tiro in porta.

Io ho temuto fortemente ad un certo punto che il Napoli perdesse la partita. Su Lobotka c’era addirittura Thauvin, un giocatore offensivo. Non sono d’accordo che ha giocato male le ultime, a Roma meritava di vincere e l’Udinese è una squadra importante con 4-5 da big e non perché alcuni li ho presi io (ride, ndr). In altre stagioni il Napoli avrebbe perso ed è un punto guadagnando pensando all’Inter a Firenze".