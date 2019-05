Marino sicuro: "Asse Napoli-Atalanta è credibile, si è instaurata corsia preferenziale"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli ed Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi inizialmente sull'asse tra il Napoli e l'Atalanta: "E' qualcosa di credibile, Giuntoli e Sartori hanno dimostrato di avere un rapporto preferenziale tra loro, uno dei primi acquisti fatti da Giuntoli fu Grassi dall'Atalanta. E' chiaro che imbastire una trattativa non vuol dire concluderla, ma visti i buoni rapporti esistenti credo che ci possa stare e non c'è da meravigliarsi, sarebbe buoni giocatori quelli che arriverebbero dall'Atalanta ma anche quelli che passarebbero a Bergamo".