Mario Rui e il feeling ritrovato con la piazza: "Fa piacere, è merito di tutto il gruppo"

Un grande avvio di stagione, per il Napoli e pure per Mario Rui, che ben presto ha fatto ricredere tutti dopo lo scorso anno in cui non s'è espresso al meglio. Il terzino portoghese ha ritrovato il feeling perduto con la piazza napoletana e ne ha parlato nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fa piacere, ma è tutto dovuto al fatto che la squadra stia facendo bene. Il merito non è di un singolo calciatore, ma di tutto il gruppo".