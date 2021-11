Mario Rui punge Gattuso: “Ora siamo messi bene in campo e siamo tutti coinvolti”

Mario Rui è tornato ai livelli dei tempi di Maurizio Sarri in panchina. La cura Spalletti gli ha fatto bene, infatti il terzino portoghese spende parole al miele per il suo allenatore, dopo l'esperienza tribolata con Rino Gattuso, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

"In questo momento siamo tutti più coinvolti in quello che dobbiamo fare in campo. Abbiamo avuto tempo per lavorarci e questo si vede in partita. Posso dire che a livello fisico, a livello di corsa, si sta correndo anche meno. E' una cosa positiva perché vuol dire che siamo messi meglio in campo".