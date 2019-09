Mario Rui svela: "Lecce da non sottovalutare, in sala video li abbiamo studiati e la prepareremo bene"

Nell'intervista odierna a Kiss Kiss Napoli (clicca qui), il laterale azzurro Mario Rui s'è soffermato sul Lecce che non va assolutamente sottovalutato: "Abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento, complimenti a tutti. Dobbiamo però riconfermarci già domenica, è una squadra difficile, li abbiamo già analizzati un po'. Se non facciamo bene domenica la gara col Liverpool quasi non sarà servita a nulla.

Entusiasmo a Lecce, il Napoli non deve sottovalutarlo. "Sì, hanno vinto a Torino meritatamente e abbiamo analizzato la partita anche contro l'Inter, pure lì hanno provato a giocare, uscire da dietro col portiere. Sala video? Hanno giocatori forti individualmente, li abbiamo analizzati. Sarà una gara difficile, non dovremo pensare che è una neopromossa. Stiamo preparando bene la partita".