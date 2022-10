Marocchi: "A differenza del Milan dello scorso anno, il Napoli stupisce per le linee di gioco"

"Del Milan dicevamo: squadra entusiasmo e slancio, del Napoli dici: questi giocano bene al calcio".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore Giancarlo Marocchi: "Napoli come il Milan dell'anno scorso? Del Milan dicevamo: squadra entusiasmo e slancio, del Napoli dici: questi giocano bene al calcio. Il Napoli stupisce per queste linee di gioco, proprio il gioco del calcio. Il Milan l’anno scorso a San Siro ha distrutto tutti, il Napoli fuori o in casa con tutte queste triangolazioni... giocano l’uno per l’altro. E' mancato per cinque partite Osimhen ed eravamo tutti preoccupati per il Napoli. Gli altri anni l'assenza si era sentita, quest'anno Raspadori ha fatto benissimo con altre caratteristiche".