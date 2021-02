Marocchi a Sky: “Gattuso deve alleggerire il cervello dei giocatori"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista tv, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il periodo nero del Napoli: “Non c’è molto equilibrio intorno, si è passati dal momento di soli baci e cuori per Gattuso e i suoi giocatori ad ora dove sono tutti brutti e cattivi. All’interno del gruppo, quando ci sono questi sbalzi di umore, Gattuso deve provare a mollare, senza quasi fare gli allenamenti. I giocatori sanno già cosa devono fare in campo, bisogna alleggerire il cervello senza preparare troppo ossessivamente gli incontri”.