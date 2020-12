Marocchi a Sky sulle condizioni di Gattuso: "Squadra giustamente condizionata"

L'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky le parole di Gattuso sulle condizioni di salute del tecnico del Napoli: “Anche per la squadra con l’allenatore in queste condizioni di salute è dura. Sono questioni personali di Gattuso, ma siamo dispiaciuti perché sta male. Ora si capiscono tante cose la squadra non è solo perché sono professionisti strapagati non debba condizionare nulla quello che gli sta intorno”.