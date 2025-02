Marolda: “3,5 al mercato del Napoli! Conte? Se vinci sei bravo, se perdi sei fesso”

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Roma-Napoli è un’occasione persa, poi non sappiamo se sarà una situazione ripetibile o irripetibile. Non dimentichiamo però che, occasione persa o no, il Napoli sarà comunque primo in classifica anche se eventualmente in compartecipazione con l’Inter se i nerazzurri dovessero vincere il recupero a Firenze. In ogni caso, come diceva Maradona, non bisogna dare agli altri le colpe di quello che non riusciamo a fare da soli: questo è quello che è accaduto ieri. Va bene i rigori e gli arbitri, ma la gara andava chiusa nel primo tempo ed essere più attento nella ripresa, bisognava giocare anche nel secondo tempo e non essere disorganizzati come negli ultimi 15′ della gara.

Antonio Conte? Come diceva Ottavio Bianchi ai tempi dello Scudetto ‘se vinci sei bravo, se perdi sei fesso’. Purtroppo la mossa dell’allenatore azzurro è stata sbagliata, se invece si fosse portato a casa il risultato di 1-0 tutto sarebbe stato diverso. Quanto successo ieri riporta sulla terra il tecnico del Napoli, che è stato santificato. È un grandissimo allenatore, uno dei migliori in circolazione, ma non è né un santo né un mago. Anche lui può sbagliare.

Voto al mercato del Napoli? Un 3.5 pieno, inoltre è un mercato che apre le porte a situazioni pericolose.

Calendario delle prossime partite? Il calendario dell’Inter rispetto a quello del Napoli ha qualche insidia in più, i cui nomi sono Inter e Juventus. Udinese? Senza offesa, ma i friulani hanno una difesa da retrocessione”.