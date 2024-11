Marolda: “A Torino può esserci contestazione, il Napoli deve essere subito propositivo”

vedi letture

Nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “Ho sempre difeso Lukaku, con la Roma è stato servito meglio ed è stato accompagnato da altri giocatori. Inoltre è stato aiutato dal gioco della squadra e non è stato solo con le spalle alla porta. Bisogna anche mettere palloni al centro dai lati, perché il belga è bravo di testa.

Critiche per il gioco di Conte? Ci sono tantissimi modi per vincere la partita, nessuno lo nega. A mio modo di vedere quello più bello è avere una buona fase difensiva, senza però rinunciare troppo alla proposta di gioco. Il Napoli è questo e non cambierà, spero che la squadra azzurra continui a vincere tutte le partite.

Il calendario delle prossime partite e le rivali in classifica? Credo che entro il prossimo blocco di partite, Lazio e Fiorentina faranno un passo indietro. Raspadori? Farebbe bene ad andare via, nel Napoli non ha mai trovato una collocazione tattica certa.

Kvara? È un ragazzo che tende un po’ ad essere ombroso, non credo che il rendimento della domenica dipenda dal contratto. La questione rinnovo però può essere un disturbo nel corso della settimana.

Torino? Il Napoli deve subito cercare di essere propositivo, perché se riesce a fare cose buone può esserci la contestazione e allora per la squadra granata la situazione potrebbe essere complicata. Per quanto riguarda la formazione, la gestione delle forze Conte dovrà farla tramite i cinque cambi”.