Marolda: “Atalanta? Unica cosa positiva è aver visto che ci sono seconde linee affidabili”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda che ha detto la sua su Napoli-Atalanta: “Io sento dire in giro che dobbiamo essere contenti. Io non vedo tanta contentezza in città. Quando si perde si trova qualche argomento consolatorio come dire che la squadra ha tentato di fare qualcosa nonostante l’emergenza. Se devo trovare un elemento confortante è che il Napoli ha saputo che ci sono giocatori affidabili anche tra le seconde linee. Malcuit che era praticamente all’esordio si è dato da fare anche se più in fase propositiva che difensiva. Lo stesso Lobotka fin quando è stato in campo stava giocando bene”.