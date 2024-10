Marolda avvisa: "Va preso un altro centrale, se a Buongiorno o Rrahmani viene il raffreddore..."

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte sta lavorando molto bene e non era scontato, poi ha avuto la capacità di dire a De Laurentiis di starsene fuori dalle cose tecniche e ci sta riuscendo. E’ un Napoli rifondato anche nei modi di agire e di comportarsi, si è passati da una gestione casereccia a qualcosa di molto importante.

Difensori? Rrahmani e Buongiorno godono della linea a quattro. Buongiorno è un ottimo marcatore e Rrahmani con lui sta tornando ai suoi livelli. Mi auguro che il Napoli si metta a riparo e prenda un altro difensore centrale forte perchè se uno tra i titolari avesse un raffreddore sarebbe un problema. Il migliore in campo di ieri è stato Politano perchè sta dando continuità alle sue prestazioni oltre al goal fatto. Avendo Neres dietro sta dando un sacco sia in fase difensiva che in attacco”.