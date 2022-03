Marolda bacchetta Spalletti: “Un autogol quelle dichiarazioni. Deve rispondere in campo…”

"Sa bene che questo mondo è fatto anche di critiche. Deve stare tranquillo e dare delle risposte in campo insieme alla squadra".

Nel corso de ‘Il Bello del calcio’, trasmissione in onda su Canale 8, il giornalista Francesco Marolda ha commentato lo sfogo di Spalletti nel post-partita di Lazio-Napoli: “Nutro una forte stima per Spalletti ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute, rappresentano un brutto segnale, un autogol. Spalletti è da tanti anni nel calcio ed ha vissuto ambienti come quelli di Roma e Milano. Sa bene che questo mondo è fatto anche di critiche. Deve stare tranquillo e dare delle risposte in campo insieme alla squadra".