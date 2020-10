Marolda: "Bakayoko toglie responsabilità a chi gli sta vicino, l'abbiamo visto con Fabiàn..."

Il giornalista Ciccio Marolda, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Bakayoko? Se teniamo conto che non giocava da marzo, veramente da 6-7 mesi, tenendo conto anche della prima volta in una squadra nuova, allora la sua prova è stata eccellente. L'abbiamo visto fare anche cose migliori, ma è arrivato adesso, può solo crescere e può far crescere anche chi sta accanto a lui togliendo delle responsabilità, lo abbiamo visto con Fabiàn".