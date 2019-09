Marolda: "Bisogna migliorare nell'attenzione difensiva. Con il Lecce spazio al turnover"

Il giornalista de Il Corriere Dello Sport, Francesco Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni : "Il Napoli ha offerto una prova molto confortante con il Liverpool, ha giocato da squadra matura ed ha meritato il successo. C'è stata una prova di squadra con qualche eccellenza dei singoli. Ancelotti ha avuto delle indicazioni su dove deve lavorare ancora.



Dove deve migliorare il Napoli? Nella collaborazione in campo tra Manolas e Koulibaly, nell'attenzione difensiva e nella maturità di Meret che deve comandare la difesa.



Turnover tra i pali? Penso di sì. Ospina e Karnezis non sono niente male, il colombiano giocherebbe titolare in tante squadre, ha grande esperienza".