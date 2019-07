Marolda: "Callejon come Bagni? In emergenza può farlo molto bene, ma serve qualcuno come Allan..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Callejon come Bagni? Non so se alla lunga può ricoprire il ruolo di mediano, ma in emergenza può farlo anche molto bene. Callejon ha tecnica e velocità ma nel 4-2-3-1 di Ancelotti, nei 2 davanti alla difesa forse è meglio avere incontrasti già rodati e quindi un altro Allan.

Mi fa piacere che Ancelotti abbia rivisto le proprie idee trasferendo Insigne nel suo ruolo naturale. A sinistra può dare tanto a sè stesso e al Napoli, in un altro ruolo invece un po' si perde”.