Marolda: "Che ci sia Bakayoko è un bene, ma deve fare qualcosa in più"

Ad 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. Ecco le sue dichiarazioni: "È importante che Gattuso abbia una formazione base in cui far girare quei 4-5 titolari. Che ci sia Bakayoko è un bene, ma penso che lui debba fare qualcosa in più che non sia solo il minimo indispensabile. Dovrebbe farlo pure per lui perché ha doti tecniche. Juventus-Napoli? Il Napoli se l’avesse giocata a tempo debito sarebbe stato sicuramente favorito, adesso non so se è favorito ma deve avere una carica agonistica forte perché in questa partita sai che ti giochi la stagione”.