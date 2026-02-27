Marolda: "Conte ha sbagliato due cambi a Bergamo! Quei due sono gli unici a far gol..."

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato dei temi di casa Napoli nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero, partendo anche dagli errori scaturiti dal VAR a Bergamo: "VAR? Indietro non si torna, perché non si può annullare la tecnologia dopo tutti questi anni. La chiamata in altre discipline funziona. Io sono favorevole. A volte si sottopongono all'arbitro delle immagini inadatte. La tecnologia serve come supporto all'arbitro, ma non deve condizionarlo. Secondo me bisognerebbe cambiare chi sta dietro il VAR: non possono essere arbitri, perché fanno parte della stessa famiglia.

Corsa Champions?

Il calendario del Napoli non è impossibile. Conte ha sbagliato 2 cambi in Atalanta-Napoli: Vergara e Alisson Santos erano gli unici che avevano le qualità per poterti far pareggiare. Il grande merito di Conte è aver fronteggiato un'emergenza terribile e stare ancora lì [in lotta per la qualificazione in Champions, ndr]. McTominay? L'infiammazione comporta un rischio: che si cronicizzi [che diventi cronica, ndr]."