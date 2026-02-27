Marolda: "Conte ha sbagliato due cambi a Bergamo! Quei due sono gli unici a far gol..."

di Redazione Tutto Napoli.net

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato dei temi di casa Napoli nel corso di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero, partendo anche dagli errori scaturiti dal VAR a Bergamo: "VAR? Indietro non si torna, perché non si può annullare la tecnologia dopo tutti questi anni. La chiamata in altre discipline funziona. Io sono favorevole. A volte si sottopongono all'arbitro delle immagini inadatte. La tecnologia serve come supporto all'arbitro, ma non deve condizionarlo. Secondo me bisognerebbe cambiare chi sta dietro il VAR: non possono essere arbitri, perché fanno parte della stessa famiglia.

Corsa Champions?

Il calendario del Napoli non è impossibile. Conte ha sbagliato 2 cambi in Atalanta-Napoli: Vergara e Alisson Santos erano gli unici che avevano le qualità per poterti far pareggiare. Il grande merito di Conte è aver fronteggiato un'emergenza terribile e stare ancora lì [in lotta per la qualificazione in Champions, ndr]. McTominay? L'infiammazione comporta un rischio: che si cronicizzi [che diventi cronica, ndr]."