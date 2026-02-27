Napoli ritrova alcuni big, Del Genio: "Cambio modulo a breve? Ho una mia idea"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando del rientro ormai prossimo di Anguissa e non solo. Cambierà modulo il Napoli? Ecco come risponde il giornalista.
"Io penso che abbiamo dei problemi ancora per la difesa. Ora mettersi a tre o a quattro non fa scomparire i problemi, siamo comunque limitati dietro. Invece tra poco i centrocampisti non mancheranno. Gilmour ad esempio già può fare il titolare, per Anguissa manca poco per tornare, così come per McTominay aspettando poi De Bruyne. Insomma per loro ci vuole ancora un po' di tempo. Elmas magari ha bisogno di un po' di riposo. Però il cambio modulo non mi sembra uno scenario possibile ad oggi, credo si andrà avanti col 3-4-2-1".
