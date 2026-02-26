Cruciani: “Il Napoli non ha perso a Bergamo solo per gli arbitri! Aveva la partita in mano…”

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, nel corso del suo intervento al podcast Numer1 ha parlato anche del Napoli e delle polemiche arbitrali in seguito al match contro l’Atalanta: “Quello che è successo a Bergamo è una vergogna assoluta, diciamo la verità. Non si può andare a vedere il Var, togliendo il rigore al Napoli e secondo me hanno fatto bene perchè era inesistente, e poi non andare a rivedere l’azione al Var in occasione del gol di Gutierrez.

Il fallo di Hojlund su Hien non esiste. Detto questo, non possiamo dire che il Napoli ha perso la partita solo ed esclusivamente per quella decisione. Quando annullano il 2-0, il Napoli era in vantaggio. La partita ce l’aveva in mano il Napoli sull’1-0 sì o no? Saresti andato 2-0, ma il Napoli è rimasto in vantaggio. E’ colpa del Var se perdi 2-1?. La squadra non può smettere di giocare dopo il gol annullato a Gutierrez. Io ho fatto una premessa: la decisione è una vergogna e il Napoli meritava il raddoppio. La partita è sicuramente influenzata da quella decisione, però dobbiamo dire che dopo il Napoli ha perso non per quella decisione ma perchè è stata più brava l’Atalanta”.