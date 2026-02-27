Ordine: “Per il bene del Napoli mi auguro che Conte resti. Sarebbe quasi un record…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "Trovo le polemiche e le discussioni sull'eliminazione dell'Inter tardive e pretestuose. Si era capito sin dall'inizio che l'Inter avesse messo come priorità lo Scudetto e non la Champions. A Lecce, era il caso di utilizzare tutti i titolarissimi? Questo secondo me è il peccato che commette l'Inter. In sostanza, corrisponde esattamente a questo calcolo fatto prima ancora di cominciare. L'anno scorso l'Inter diceva che per inseguire tutto, hanno perso tutto; quest'anno per avere qualcosa in mano, hanno perseguito questa strada.

Il problema è capire cosa c'è dietro questa mentalità: se ti accontenti del campionato italiano, nel quale tutti gli riconoscono il primato assoluto, secondo me c'è un difetto di mentalità. Conoscendo Allegri il primo ragionamento fatto dopo Parma è stato preoccuparsi del Napoli e delle altre. Con l'arrivo di McTominay, De Bruyne, Anguissa, Conte rimetterà a posto i puzzle. Non sempre si incappa in Chiffi la domenica. Secondo me diventa un vero tema da qui alle prossime settimane.

L'Atalanta? Quando hai vissuto tanti anni con Gasperini, quella mentalità ce l'hai dentro. Mi sono emozionato durante la rimonta contro il Borussia Dortmund.

La Juventus? Non la definirei una disfatta, vanno fatti gli applausi. Il provvedimento su Kelly è stato eccessivo. Dimostra un'energia. Spalletti? Non credo che la Juventus se ne privi. Chiellini è una persona seria. Fra qualche settimana, mi darete ragioni.

Allegri in dubbio al Milan? In questo momento non c'è nulla di vero. Entrare in uno dei quattro posti della Champions. Il punto vero è il programma futuro. Avendo provato sul campo l'affidabilità.

Per il bene del Napoli mi auguro che Conte resti. Sarebbe quasi un record visto il suo trascorso negli altri club, al di fuori della Juve.

Modric e De Bruyne in Serie A l'anno prossimo? Se il Milan chiude la stagione in positivo, allora Modric resterà. Per De Bruyne, il Mondiale dura 37 giorni, una settimana in più, vedremo cosa succederà"