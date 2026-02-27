Osimhen non esulta, Del Genio: "Cosa c'entra il rispetto per Spalletti? E' strano..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando di quanto accaduto in settimana a Torino con Osimhen che nonostante la qualificazione agli ottavi non aveva esultato a fine partita contro la Juve:

"Osimhen? Il gol è stato un appuntamento con la storia per la sua squadra e lui non è in polemica col club, è strano non abbia segnato. Il Galatasaray lo ha anche accontentato in tutto e per tutto. E non ho capito, esultare sarebbe stato un modo per mancare di rispetto a Spalletti? Non penso proprio, anzi. A Istanbul comunque sono contenti di lui così come noi che al di là di qualche comportamento è uno che segna sempre e in campo dava sempre il massimo".

