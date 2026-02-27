Torna Anguissa, Modugno: "In città si è detto di tutto. Doveva smettere..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero a Ne Giochiamo d'Anticipo del rientro ormai prossimo di Anguissa che potrebbe anche essere convocato per la gara di domani contro l'Hellas:

"Su Anguissa giravano in città cose di ogni tipo sostenute, avallate e sussurrate da tanti influencer, in realtà c'erano noi e fastidi gestiti e ora probabilmente sarà convocato per Verona. Questa è la città in cui addirittura si diceva che non avrebbe mai più giocato a calcio e poi ha giocato 45 minuti col Giugliano. Poi la gente ci chiede perché le cose non le diciamo o scriviamo, e perché noi abbiamo un senso di responsabilità. Su McTominay invece c'è prudenza", le sue parole.