Torna Anguissa, Modugno: "In città si è detto di tutto. Doveva smettere..."
Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero a Ne Giochiamo d'Anticipo del rientro ormai prossimo di Anguissa che potrebbe anche essere convocato per la gara di domani contro l'Hellas:
"Su Anguissa giravano in città cose di ogni tipo sostenute, avallate e sussurrate da tanti influencer, in realtà c'erano noi e fastidi gestiti e ora probabilmente sarà convocato per Verona. Questa è la città in cui addirittura si diceva che non avrebbe mai più giocato a calcio e poi ha giocato 45 minuti col Giugliano. Poi la gente ci chiede perché le cose non le diciamo o scriviamo, e perché noi abbiamo un senso di responsabilità. Su McTominay invece c'è prudenza", le sue parole.
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
PodcastPereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico tutto, somiglianze, idoli e paragoni..."
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com