Marolda: “Conte sarà incazzatissimo, mi aspettavo qualcosa di più da Manna”

vedi letture

"Purtroppo il Napoli sembra che stia diventando ostaggio delle bizze di Osimhen da un lato e dall’altro delle richieste troppo basse dei club interessati".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: "Il Napoli è ancora un cantiere aperto, ha perso un po’ troppo tempo sapendo ciò che doveva fare da parecchi mesi. Osimhen è il paradosso del Napoli, questa questione doveva essere chiusa ad inizio mercato e a questo punto doveva contare sui soldi della sua cessione. Invece il Napoli di Conte si è allenato senza poter contare sui titolari. In difesa, invece, si è mosso bene prendendo un ottimo difensore come Buongiorno. Mi aspettavo, però, che arrivasse un altro difensore al posto di Rrahmani.

Raspadori? Non è un centravanti né un’ala, non segna tantissimi gol ma è di gran movimento e aggiunge qualità alla prima linea. Il Napoli sta cercando anche un vice Lobotka. Gilmour è un profilo giusto, è bravo anche a verticalizzare. Ripeto il Napoli doveva iniziare la stagione con la squadra al completo, credo che Conte sarà incazzatissimo.

Simeone? La mancata cessione di Osimhen congela il mercato del Napoli e anche la partenza del Cholito. Mi aspettavo qualcosa di più da Manna, forse ha già tutti i contratti fatti e aspetta solo che Osimhen vada via. Se accadrà mi rimangerò tutto. Purtroppo il Napoli sembra che stia diventando ostaggio delle bizze di Osimhen da un lato e dall’altro delle richieste troppo basse dei club interessati. Il Napoli ha bisogno di incominciare bene la stagione, non dico come gioco ma almeno a livelli di risultati.

Folorunsho? Si è sentito messo da parte da Conte, andrà via sicuramente. Non so se alla Lazio, che ha dei problemi economici, ma per Barone che lo ha lanciato sarebbe ottimo per lui. Non capisco perché dare via un giocatore come Folorunsho senza prima averne preso un altro”.