Marolda contro l'AIC: "Si battano per i tesserati di Serie C e D, non per quelli di Serie A"

Il giornalista del Corriere dello Sport Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli puntando il dito contro l'associazione italiana calciatori: "Il sindacato dei calciatori deve capire che questo non è il momento di intestardirsi o fare delle grandi rivendicazioni, è inconcepibile in un momento del genere. Dovrebbe battersi per i tesserati di Serie C o Serie D e non per quelli di Serie A".

MILIK - "E' un ottimo attaccante e i numeri ci sono. Ha pagato la fragilità fisica e la scoperta di Mertens centravanti. Queste due cose lo hanno costretto molto a fare dei passi indietro nell’attacco del Napoli"