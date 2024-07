Marolda: "Doppio colpo per il Napoli. Intanto sta arrivando Hermoso..."

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto che Gaetano vada altrove per trovare continuità. Spinazzola? Se il fisico sta bene è un calciatore di grandissimo livello, ma il Napoli chiuderà presto con Hermoso che sarebbe un acquisto di qualità. Poi servirà anche un centrocampista e poi arriviamo a Lukaku come sostituto di Osimhen. Conte? Finirà in una prestigiosa cornice a casa mia. Dopo l’ultima stagione il Napoli ha bisogno di ritrovare sorriso e speranza”.