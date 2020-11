Marolda elogia Insigne: "E' in uno stato di forma che gli rende semplice tutto..."

Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcuni dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Benitez è stato importante nella crescita di Insigne, ma il primo a dirgli di tornare e pensare alla fase difensiva credo sia stato Mazzarri. Lui ha avuto allenatori come Zeman che gli dicevano di stare avanti alla linea del centrocampo, Mazzarri e Benitez gli hanno detto di venire dietro. In questo momento, però, ha una condizione atletica che rende tutto più semplice. Cavani e Higuain brillavano in quanto attaccanti veri, ma avere un Insigne al massimo della condizione è importante per un attaccante come loro. La maturità Insigne credo l'abbia raggiunta quando ha capito che doveva cambiare il suo carattere".