Marolda: "Fa bene il Napoli a muoversi in anticipo per il rinnovo di un azzurro"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Fa bene il Napoli a muoversi in anticipo per il rinnovo di Lobotka. Negli ultimi anni era stata una delle grandi pecche della dirigenza azzurra, che ha lasciato partire a zero molti dei propri pezzi forti. L'assenza di Politano? Il Napoli ha ricambi importanti, anche se Politano dava più equilibrio rispetto a Lozano. Col messicano, però, puoi trovare anche delle giocate diverse e cercare più la profondità. Di questa squadra mi ha sorpreso molto come sia diventato già un grande gruppo, molto unito e compatto. Soprattutto dopo i tanti addii importanti nell'estate. Su questo si vede molto la mano di Luciano Spalletti, che avrà anche mille difetti, ma su questo resta un grande allenatore. Kvaratskhelia è l'acquisto che ha impressionato tutti, ma è facile dirlo. Tutti abbiamo imparato a conoscerlo meglio. Ha una grande capacità, ma deve crescere molto su alcuni aspetti. Sono d'accordo con Spalletti quando si arrabbia con lui. Per diventare un campione deve migliorare anche la fase difensiva".