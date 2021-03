Marolda: "Favoletta assenze non regge, squadra al completo in 3 delle 8 sconfitte"

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda: "A Milano hanno giocato bene 8-9 individualità, una cosa che non si è vista spesso quest’anno: penso a Hysaj, Demme e Fabiàn a centrocampo, i due esterni altri e anche a Zielinski. Anche l’allenatore ora deve dare il meglio di sé visto che a fine anno dovrà cambiare squadra. Mi dispiace molto che il Napoli non giochi più durante la settimana, una squadra importante non può avere paura delle coppe o sperare di esserne escluso per giocare al meglio in campionato. Anche la favoletta delle assenze non regge: nelle 8 gare perse in due occasioni mancavano Koulibaly e Insigne, due volte non c’era solo il capitano, in una occasione il difensore, nelle altre tre la squadra era al completo”.