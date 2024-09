Marolda fiducioso: “Prossime quattro partite favorevoli, il Napoli può vincerle tutte!”

Il giornalista Francesco Marolda, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero, ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli e della gara che gli azzurri hanno vinto contro il Palermo in Coppa Italia: “Rafa Marin? Un giocatore che deve ancora migliorare molto: il Napoli per lui ha speso una dozzina di milioni, probabilmente doveva tutelarsi un po’ di più considerando che non ha altri rincalzi di un certo livello.

Formazione stravolta in Coppa Italia? Conte è stato coraggioso, io di solito sono contrario al turn-over ma da allenatore, tecnico del settore e persona competente bisogna dire che ha avuto ragione lui.

Coppa Italia? Deve essere un obiettivo del Napoli, a dicembre con la Lazio non puoi andare a giocare con questa difesa. Il trofeo va rispettato e ci deve puntare, fermo restando che la squadra può competere anche per il campionato. Lo Scudetto però dipende da tanti fattori.

Campionato? Le prossime quattro partite sono favorevoli e il Napoli può vincerle tutte, arrivare in testa dopo queste gare ti aiuterebbe nei successivi confronti consecutivi con le big.

Ngonge? Non è un cattivo giocatore e l’ha dimostrato anche l’anno scorso, ma in questo momento sarà difficile trovare spazio per lui. Una grande ricchezza del Napoli è quella di avere alternative di un certo livello.

Rivale per il campionato? L’Inter resta la squadra più forte e compatta. Questo però è un campionato democratico, a me piace molto il Torino per esempio.

McTominay? È un giocatore dotato di grande duttilità in campo, può giocare in tanti ruoli diversi”.