Marolda: "Gattuso già da un mese non è più l'allenatore del Napoli, ADL agisca!"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha parlato delle brutte prove del Napoli: "Se tutti i giocatori danno meno di quello che possono dare, non vi viene in mente che possa essere un problema di allenatore per allenamenti o motivazioni? Per me da un mese non è più l'allenatore del Napoli, da un mese non vedo più la squadra avere una logica e rispondere al tecnico. C'è anche una rottura col club e quindi mi pongo già verso il futuro. La colpa è del club, ADL deve intervenire ed agire, spiegando e prendendo delle decisioni!"