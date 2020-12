Marolda: "Gattuso ha dimostrato maturità e intelligenza, due le scelte decisive..."

Ciccio Marolda, ospite de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato la vittoria dal Napoli contro il Crotone mettendo in risalto anche alcune modifiche adottate dall’allenatore azzurro: “Bisogna fare un duplice discorso, dal punto di vista dei risultati il Napoli è primo nel girone di Europa League e terzo in campionato con il solo scontro diretto con il Milan a fare la differenza sul primato. Per quanto riguarda invece il gioco, sono due in questo momento le scelte che testimoniano l’intelligenza e la maturità di Gattuso: la prima è aver tolto un attaccante inserendo un centrocampista in più per dare maggiore compattezza; la seconda riguarda la decisione, vista anche ieri a Crotone, di rinunciare al palleggio per andare alla ricerca della prima punta con dei lanci lunghi. Questo ha ridotto di molto i rischi in uscita palla al piede dalla difesa. Insigne? Sta trovando continuità ed è un giocatore che si sacrifica tantissimo per la squadra”.