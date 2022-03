Marolda: "Gira una voce su quel Napoli-Verona, se confermata sarebbe gravissima"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si è parlato tanto di quel Napoli-Verona e gira una voce che, se confermata, sarebbe gravissima. Si dice che prima della partita non ci fu neanche la riunione tecnica e i calciatori non sapevano nemmeno chi marcare. Non si è capito ancora quello che accadde, prima o poi lo scopriremo tutti".