Marolda: "Hamsik andrà in tribuna, ma a questo Napoli servirebbe in campo..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: “La felicità di Maradona è il pallone, il campo di calcio. A lui basta poco per catturare l’affetto, l’amore e la simpatia della gente e a Napoli ha significato molto di più di un calciatore, per tutta la città. Hamsik? Stasera andrà in tribuna, ma in questo Napoli lo preferirei in campo”.