Marolda: “I centrali sono inadeguati anche per la Serie A. Dopo Kim servivano 2 difensori”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’ su Televomero: “Non dimentichiamo che il Napoli ha vinto fuori casa in Champions, questa è una cosa importante perché potrebbe consentire agli azzurri di andare avanti nel torneo. Detto ciò, tra la squadra di Genova e quella di Braga non ho visto grandi differenze, ma in mezzo c’è questo successo.

Quello che io vedo di diverso rispetto all’anno scorso è la fase difensiva, che per il momento è assente. Oltre a questo, ci sono errori individuali dei centrali difensivi, che sono inadeguati anche per la Serie A. Questa è una colpa del club, che dopo l’addio di Kim doveva provvedere con due difensori. Se col Braga il Napoli avesse perso, molto probabilmente oggi si parlerebbe del nome del prossimo allenatore.

Cambio in panchina? Non sono favorevole, ma qualcuno deve fargli capire che bisogna cambiare registro. Servirebbe una delegazione come accadde con Sarri, ma mi chiedo chi in squadra abbia questa personalità.

Natan in campo nei minuti finali a Braga? Non si può chiedere a un ragazzo che probabilmente nemmeno conosce il nome del suo compagno di fare subito la differenza, sull’intervento in scivolata in area ha rischiato di fare fallo da rigore.

Lo scorso anno nel Napoli si era creato un gruppo squadra, l’allenatore era riuscito a far accettare la panchina a determinati elementi senza farli fiatare. Non so se con Rudi Garcia si sia creata la stessa alchimia”.