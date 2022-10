Marolda: “Il Napoli deve dimostrare di aver fatto uno step in più, ma stavolta ho meno dubbi”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda: “La partita col il Bologna deve essere la dimostrazione dello step in più del Napoli, ma questa volta ho meno dubbi. Abbiamo recuperato Osimhen, che quando è entrato ha suonato una carica incredibile senza mai fermarsi.

Penso che non ci sarà un grande turn-over. Mi dispiace che Anguissa si sia fermato, forse sarebbe stato meglio se avesse riposato. C’è la possibilità di far giocare tutti con i cinque cambi, anche perché i turn over esagerati dall’inizio a me spaventano molto.

Spalletti ha fatto bene a rilasciare quelle dichiarazioni su Kvaratskhelia. Osimhen non so se può giocare in una maniera diversa.”