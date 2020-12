Marolda: "Il Napoli deve fare il mea culpa per la gara non giocata a Torino"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Zielinski vertice alto del centrocampo a tre, il polacco torna anche molto, ha dato più compattezza al centrocampo e ci ha messo la sua qualità. Come sostituito di Zielinski in quel ruolo vedrei solo Fabian, ma solo per la qualità non per il passo che è totalmente diverso.

Rinnovo Gattuso? Mi sembra dalle parole del presidente che sia solo questione di tempo. L’allenatore è sempre molto vago sull’argomento ma solo perché sa che nel calcio i contratti non valgono molto, non credo che ci siano problemi per continuare insieme.

La sentenza sul caso Juve-Napoli? Credo che alla fine il Coni non smentirà del tutto la Figc, penso che al Napoli sarà ridato il punto tolto ma la partita non sarà mai giocata. Guardando alla classifica e vedendo anche alla Juve di inizio stagione, che aveva un calcio non definibile, il Napoli ha da rammaricarsi molto per quella partita non giocata e deve anche fare il mea culpa”.