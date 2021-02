Marolda “Il Napoli è in un trend negativo. Gattuso pessimo comunicatore”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda. “Il Napoli è in un trend negativo, ha perso tantissimi punti nelle ultime partite. Tra tutte quelle che lo precedono, il Napoli si è fatto recuperare e quindi è un trend negativo. Questo va al di là delle occasioni perdute o degli errori dei singoli in difesa perché quelli ci possono pure stare però fanno male. E’ un trend negativo che non si riesce a correggere e questo è preoccupante. Il messaggio che manda Rino Gattuso al termine della partita con il Genoa in vista di questa semifinale di Coppa Italia è sbagliatissimo. Lui è una persona intelligente ma un pessimo comunicatore sia nel modo in cui si pone e sia anche in quello che dice perché detto alla vigilia della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia è quasi come dire ai giocatori che di questa partita non te ne frega niente.

Sul modulo contro l’Atalanta: “Io credo che questa squadra se gioca per come è stata disegnata dovrebbe giocare con un 4-3-3”.