Marolda: “Il Napoli ha un problema, Mazzarri deve fare una cosa con la Juve”

Nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “Siparietto ADL-Spalletti nella Sala dei Baroni? E’ stato simpatico. La cittadinanza all’ex allenatore mi sorprende, l’ultimo a ricevere questo onore è stato Inler. Tanti altri che meritavano di averla e di cui si è parlato, come Krol, Koulibaly, Mertens e altri invece non l’hanno mai ricevuta.

Juventus? Il problema della partita di è che il Napoli dovrà fare una partita accorta in difesa, una cosa che al momento non riesce a fare. Il problema del Napoli è la condizione fisica, gli stessi calciatori denunciavano che i ritmi di allenamento in passato erano troppo blandi. Manca la condizione e il Napoli deve ritrovarla, ma gli azzurri hanno fretta e necessità di fare risultati.

Mazzarri deve preparare la partita senza pensare di attaccare alto, ma deve pensare a una squadra compatta e che possa giocare in ripartenza. La formazione bianconera è molto abile nel contropiede”.