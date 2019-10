Marolda: "Il Napoli non ha certezze, col Verona capiremo se Ancelotti ha cambiato filosofia..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, soffermatosi sul momento del Napoli di Ancelotti: “De Laurentiis ha detto un paio di cose importantissime su Insigne: che non è indispensabile perché la rosa è competitiva e tutti devono giocare e che deve capire cosa vuole fare da grande. Se non vuole stare nel Napoli, De Laurentiis ha fatto capire ad Insigne che la porta è aperta.

Il Napoli è arrivato a cambiare 8 giocatori, ha schierato 9 formazioni diverse in 9 partite per cui non ha certezze. Contro il Verona capiremo se la filosofia di Ancelotti è cambiata in base alla formazione che schiererà".