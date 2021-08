Marolda: "Il Napoli non può presentarsi con una squadra più debole dell'anno scorso"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha dei problemi da anni, come il terzino sinistro, e ha bisogno anche di un centrocampista centrale. Non può presentarsi con una squadra più debole dell'anno scorso e anche numericamente inferiore. Approfittando delle difficoltà degli altri, gli azzurri possono diventare protagonisti assoluti se facesse qualcosa sul mercato".