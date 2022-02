Marolda: “Insigne si è vendicato dei fischi ricevuti contro il Barcellona”

"In un campionato ognuno alla fine ha la posizione che merita, il Napoli che batte la Lazio fa parte del circuito".

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista. "Il risultato del Napoli dopo i pareggi di Inter e Milan ha detto che lo Scudetto è affare di tre squadre e che nessuna di queste è favorita. Sarebbe opportuno che Bologna-Inter si giocasse il prima possibile. Falsato oppure no, non sarebbe giusto che una squadra abbia un jolly da giocarsi. Dovrebbero essere tutte alle pari. In un campionato ognuno alla fine ha la posizione che merita, il Napoli che batte la Lazio fa parte del circuito. Io non mi sono meravigliato molto di questa vittoria, anche perché nel secondo tempo il Napoli ha dominato e c'è stata una reazione dopo il pareggio che mi è piaciuta moltissimo. Insigne è stato un protagonista con la Lazio, aveva sbagliato Spalletti a toglierlo contro il Barcellona perché gli ha riservato i fischi, ieri Insigne si è preso una vendetta personale".