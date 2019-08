Marolda: "James? Zidane difende un patrimonio del club, ma che resti è tutto da vedere"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, parlando della situazione di James: "Il Real è un po' in difficoltà ed è giusto che Zidane provi a difendere un patrimonio del club, anche importante, ma che resti lì è tutto da vedere. Conterà la volontà del giocatore che è di andare via. Non ha giocato neanche nelle amichevoli estive. Dovrebbe essere convocato per questa partita, altrimenti siamo proprio nel mondo delle fandonie in conferenza".