Marolda: "Kim o Buongiorno? Il primo si porta sulla coscienza diversi gol subiti"

vedi letture

Difesa a 4? Me l’auguravo. Anche perché questo dà forza a Rrhmani, fa sentire più protetti tutti, compreso il portiere.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Il Napoli di Conte pressa molto di più e molto più alto di quello di Spalletti, ci vedo poche similitudini in questo. CI sono differenze che prevalgono sulle similitudini. La differenza più grande è che Spalletti aveva sul collo il presidente, mentre Conte è riuscito a dividere le due cose. Mi sembra il fatto fondamentale. Anche la preparazione atletica di Conte è finalizzata ad un ritmo altissimo che ti permette l’aggressività e il recupero della palla, se non hai quel ritmo, rischi molto.

Difesa a 4? Me l’auguravo. Anche perché questo dà forza a Rrhmani, fa sentire più protetti tutti, compreso il portiere. Penso occorra ancora qualcosa, perché la difesa è un po’ la pecca di questo Napoli, serve un difensore buono. Rrhmani gode della presenza di Buongiorno, ma se uno dei due viene a mancare, faccio fatica a fidarmi di Juan Jesus o Rafa Marin. A gennaio mi auguro che il Napoli possa fare qualcosa, ma non credo in maniera risolutiva. Poteva farlo e non l’ha fatto sul mercato estivo.

Buongiorno o Kim? La differenza è questa: Buongiorno è uno stopper vecchia maniera, molto forte sull’uomo, che non ti dà spazio. Qualche volta esce palla al piede, ma non è il suo forte, anzi, penso sia il suo debole. Buongiorno è padrone dell’area di rigore, Kim era padrone fuori dall’area di rigore, ma all’interno dell’area perdeva spesso l’avversario e molti gol presi dal Napoli restano sulla sua coscienza.

Napoli-Como? Al di là della filosofia e dell’allenatore del Como che non si chiude, io mi aspetto una squadra che non si chiuderà perché il Napoli va affrontato a fronte alta. Mi aspetto un Como in salute, perché gli ultimi due risultati sono stati positivi, prende anche gol, è vero, ma adesso stanno trovando una buona quadratura. Per il Napoli è una partita fondamentale perché dopo la sosta ci saranno diverse big ad attenderlo e comprenderemo meglio quale sarà il futuro del Napoli e delle principali avversarie. Tweet di De Laurentiis? Fa molta fatica a stare zitto e nascondere l’emozione. È un messaggio di una sensazione molto vicina ai tifosi napoletani, ma non bisogna dimenticare che gli avversari sono ancora tutti da affrontare e decifrare. Rinnovo Kvara? Credo che i prossimi 15 giorni possano essere fondamentali, resto fiducioso. Il Napoli deve fare tesoro delle fesserie fatte con Osimhen, non può sbagliare più".