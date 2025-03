Marolda: “Kvara? Il Napoli non ha colpe, è stato lui a scappare a gennaio”

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica pomeriggio contro il Venezia: “La dote migliore di Conte, scoperta in questi momenti finali della stagione, è stata quella di trovare, nei momenti complicati, delle soluzioni alternative che hanno permesso di ottenere i risultati necessari a restare ancorati ai primi posti.

C’è stato un grandissimo lavoro, perché le cose non arrivano per caso e nel calcio non si resta ai vertici per tanto tempo se non si lavora bene e se non hai la squadra dalla tua parte. Questo però non è solo il Napoli di Conte: ci sono meriti della squadra, che si è messa a disposizione del tecnico, e della proprietà che ha messo a disposizione dell’allenatore quanto è stato richiesto facendo sforzi economici importanti.

Kvara? È stato lui a scappare via da Napoli a gennaio. Il club non poteva dargli certamente l’ingaggio che gli avevano promesso altrove, ma non lo ha mai messo alla porta. Quindi non penso che ci siano delle colpe da imputare alla società”.