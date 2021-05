Marolda: “La stagione del Napoli é da 4! Conceiçao? Di sicuro non può fare peggio di Gattuso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista, che ha parlato anche del possibile approdo di Sergio Conceiçao al Napoli. “La stagione del Napoli è fallimentare sia sul piano sportivo sia su quello finanziario. Il voto all’annata è 4, non si è qualificato in Champions League e non ha vinto alcun trofeo. Sergio Conceiçao al Napoli? È stata decisiva la mediazione del suo agente Jorge Mendes. Essendo un nome a sorpresa, è normale che al momento non possa riscaldare la piazza napoletana, ma è difficile che possa fare peggio di Gattuso. Il progetto futuro del del club partenopeo è indecifrabile, Giuntoli ha un contratto oneroso per altri tre anni, ma non penso rimanga se, come sembra, l’allenatore e i giocatori verranno portati a Napoli da altre figure”.