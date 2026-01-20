Marolda: “Napoli a Copenaghen in ambulanza, ma nelle difficoltà spesso tira fuori grandi prestazioni"

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Il Napoli arriva a Copenaghen non in pullman ma in ambulanza. Il Napoli riesce solitamente a tirar fuori grandi prestazioni nei momenti di difficoltà, al momento si arriva a giocare la sfida di Champions con un Napoli B. La partita di domani si porterà dietro le sfide contro Juve e Chelsea e queste sono lo snodo sia per la Champions che per il campionato”.

Su Vergara: “Ha la sfrontatezza dei giovani anche se ha 23 anni e deve fare in fretta. Poi contro il Copenaghen conto molto sui lanci di Milinkovic su Hojlund che può far bene visto le difficoltà. Lang o Vergara? Ci sono giocatori che vengono dall’estero che faticano, penso anche a Platini o anche Boniek. Io credo che Lang sia un buon giocatore, giudicarlo in maniera negativo dopo questi mesi forse è drastico”.

Su Juve-Napoli: “Credo che la partita con la Juve è legata a Copenaghen, un buon risultato in Danimarca potrebbe dare la spinta anche a Torino, mentre in caso contrario si potrebbe finire in entrambi i casi molto malconci”.