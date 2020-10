Marolda: "Napoli superficiale e presuntuoso contro l'AZ, non era è squadretta..."

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, commentando ovviamente i temi di casa Napoli: "L'AZ non è una squadretta, c'è stata un po' di superficialità e presunzione. Se non verticalizzi, a che serve uno come Osimhen? Lì non diventa un fatto tattico ma anche di strategia, mi sarei aspettato una reazione ed una strigliata immediata dalla panchina, mi sarei aspettato che Gattuso cambiasse qualcosa, il primo ad accorgersi che qualcosa non andava probabilmente è stato proprio lui".